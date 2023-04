Torregrotta – Grande festa a Torregrotta per l’inaugurazione del rinnovato parco giochi di Piazza Peppino Impastato.

Presenti per il taglio del nastro il Sindaco Nino Caselli, gli Assessore Domenica Gringeri e Raffaele Nastasi, il Presidente del Consiglio Domenico Portaro e alcuni consiglieri. Presenti anche la Preside dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta Barbara Oteri e i bimbi delle scuole, il maresciallo della Stazione di Fondachello Luigi Ferraioli, l’ingegnere Pietro Anastasi, capo dell’Ufficio tecnico e autorità varie.

L’area, completamente rinnovata, è stata dotata di giochi inclusivi per garantire a tutti i bimbi di poter giocare in sicurezza. Sono stati installati nuovi giochi e collocato un pavimento antitrauma il tutto per rendere più funzionale ed accogliente l’area.

Si tratta di un progetto che racchiude diversi finanziamenti e che oggi è diventato realtà portando tanta gioia ai bimbi della frazione di Scala.

“Cosa c’è di più bello di un sorriso di un bambino? Oggi abbiamo visto tanti sorrisi -hanno commentato dall’Istituto Comprensivo torrese- durante l’inaugurazione dell’area ludica Peppino Impastato realizzato dall’Amministrazi one Comunale.”