“Abbiamo bisogno di ponti d’umanità, non di cemento armato”. È il messaggio lanciato dal 42enne writer palermitano Salvatore Benintende, conosciuto come Tvboy che ha condiviso sulla sua pagina social l’immagine di un murale realizzato a Messina.

Raffigura due persone, sembra due ragazzi, che si tengono per mano, i piedi in mare e i giubbotti di salvataggio addosso. Guardano il mare, in cerca di umanità. Il riferimento al cemento armato, nel messaggio dell’artista, è chiaramente rivolto al Ponte sullo Stretto.

TvBoy, nato a Palermo nel 1980, è cresciuto a Novate Milanese e Milano. Si è affermato come esponente del movimento NeoPop, avviando la sua carriera artistica nel 1996 con graffiti e lettering. Dopo aver studiato Design Industriale al Politecnico di Milano e Belle Arti a Bilbao, Tvboy ha creato il personaggio omonimo come simbolo di distinzione dalla cultura omologata delle nuove generazioni.