Mirto – Verrà inaugurata Giovedì 6 Aprile 2023 alle ore 17:30, nella Sala delle Botti del Palazzo Cupane di Mirto, la mostra fotografica dal titolo “Pasqua Colorata“, a cura del maestro Melo Minnella.

La mostra sarà caratterizzata da circa 50 scatti, che ritraggono le processioni tradizionali della Pasqua in diversi Comuni siciliani; sarà possibile visitare l’esposizione delle foto per un mese, fino al 6 Maggio 2023, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 20:00, escluso il Lunedì.

Continua dunque l’attività espositiva del fotografo siciliano a Mirto, dopo altre sue mostre permanenti e a tema, che sono state inaugurate sempre nel Palazzo Cupane mirtese. Ad esempio nel Dicembre 2021 Melo Minnella aveva curato una mostra permanente con fotografie della Sicilia e del mondo, realizzate in oltre 50 anni di attività artistica; in quel caso erano 50 scatti in bianco e nero, che l’autore ha messo a disposizione della comunità mirtese e della collettività siciliana, nazionale ed internazionale. Lo scorso anno poi, in occasione delle festività pasquali, Melo Minnella si era occupato della mostra fotografica sulla “Pasqua in Sicilia“, con gli scatti che raffiguravano le celebrazioni della Settimana Santa in Sicilia. Sono state passate in rassegna le foto dei Giudei di San Fratello o dei “Babbaluti” a San Marco d’Alunzio (Festa che si è svolta nel Comune aluntino Venerdì 31 Marzo), e sono stati documentati i reportage in giro per le feste di tutta la Sicilia, da Trapani a Enna, da Caltanissetta a Marsala, ma anche a Prizzi, San Pier Niceto, Palazzolo Acreide, Corleone, Collesano, San Fratello. Nel Maggio 2022 Minnella ha, invece, esposto le sue foto nella mostra “Cara Kiev“, dedicata all’Ucraina; gli scatti riprendevano il viaggio compiuto nel 1993 dal fotografo in Russia e Ucraina, alla scoperta dell’architettura e della storia religiosa bizantina nelle 2 nazioni. Infine nel Dicembre 2022 Melo Minnella ha curato la mostra fotografica “U Bambineddu“, che aveva come tema il Natale in Sicilia.

Melo Minnella si può considerare uno dei migliori e più importanti fotografi siciliani della vecchia guardia, quella che include Enzo Sellerio, Ferdinando Scianna e Giuseppe Leone. Le sue fotografie sono anche state pubblicate su alcune delle più importanti riviste nazionali e internazionali, come “Il Mondo“, “Life”, “Merian” e “Sicilia“.