Il Ponte Mela, almeno per il momento, rimane aperto. Nel corso di un sopralluogo, a tratti animato, tenutosi stamattina è stata infatti individuata la viabilità alternativa per scongiurare la chiusura e consentire, al tempo stesso, lo svolgimento dei lavori che sono necessari e, come dimostrano le nostre immagini, non più procrastinabili.

La soluzione dovrà essere realizzata a valle della struttura, lato mare per intenderci. Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto saranno provvisoriamente collegate da una strada a raso, in terra battuta, con un sistema di sostegno tubolare che consentirà il passaggio delle acque del torrente in caso di pioggia. Adesso il Genio Civile redigerà il progetto, inserendo il computo metrico e i costi di realizzazione.

Il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, ha evidenziato fin da subito la sua posizione: bypass alternativo e prosecuzione dei lavori per evitare una paralisi del traffico veicolare oppure avrebbe fatto ricorso direttamente al prefetto. I lavori sono stati consegnati il 27 dicembre 2021. Da allora non si è pensato a una viabilità alternativa. Eppure è passato un anno e mezzo. Che non è poco, onestamente. Aspetto sottolineato dal deputato regionale di Sicilia Vera – Sud Chiama Nord, Giuseppe Lombardo, presente al sopralluogo. Incalzato da una nostra domanda, ha affermato: “È normale che un cittadino si indigni quando sente parlare di Ponte sullo Stretto da iniziare la prossima estate e qua ancora discutiamo se aprire o chiudere il ponte Mela dopo sei anni”.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, nell’auspicare che il “bypass” venga realizzato in tempi brevi, ha comunque chiesto che sino ad allora sia evitata la chiusura del ponte per evitare gravi disagi alla comunità. Il primo cittadino ha preso atto delle criticità esistenti ma al tempo stesso sostenuto che “la questione non è sorta adesso ma si trascina dal 2018 e quindi lo slittamento di qualche mese dell’avvio del cantiere non dovrebbe essere pregiudizievole alla struttura”.

“Anche perché – viene evidenziato – non si comprende ancora adesso la ragione per la quale la soluzione trovata qualche anno addietro di viabilità alternativa e oggetto di progettazione è stata improvvisamente stralciata“.