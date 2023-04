San Pier Niceto – San Pier Niceto oggi riabbraccia il suo SS. Crocifisso rivivendo quella storica processione che è il cuore della Settimana Santa sanpietrese. Torna la processione degli Angioletti d’oro nel comune della costa tirrenica.

Questa mattina noi di 98zero abbiamo mostrato in diretta (clicca qui per vedere la diretta) la discesa dall’Altare del SS. Crocifisso e la sua deposizione in quello che, Giovedì Santo all’imbrunire, diventerà uno dei “Sepulcri” ovvero uno degli Altari della Reposizione che si faranno a San Pier Niceto. Sicuramente uno dei più caratteristici. La Santa Messa questa mattina alle 9.00 nella Chiesa di San Giacomo è stata celebrata da Padre Francesco De Domenico e concelebrata da Padre Tony. Presente anche il Diacono Don Nicola Antonuccio. Pomeriggio alle 16.30 la statua del SS. Crocifisso è stata portata in piazza e posta sopra la vara. Dopo la preparazione si è snodata la processione degli Angioletti d’Oro. Pomeriggio erano presenti, oltre Padre Francesco De Domenico, Padre Toni e il Diacono Don Nicola Antonuccio, anche Don Antonino Cavallaro e Don Fabio Cattafi.

Il SS. Crocifisso e gli Angioletti d’oro

Una chiesetta nel cuore del centro storico, dedicata a San Giacomo Maggiore, che custodisce una statua meravigliosa raffigurante il Cristo morente sulla Croce. Risale al ‘600. Ogni anno, il Martedì Santo, una lunga processione parte proprio da questa meravigliosa chiesetta e raggiunge la Chiesa Madre di San Pier Niceto. A precedere la statua del Cristo dei bambini vestiti da Angioletti, Angiolini e Monachelle. Il vestito degli Angioletti è interamente cucito con monili d’oro. Così come quello degli Angiolini. I bimbi, maschietti o femminucce, vestiti da angioletti hanno circa 3/4 anni. I più grandi sono vestiti da Angiolini. Le monachelle sono invece delle bambine. I monili d’oro di cui è ricco il vestito vengono raccolti tra la cerchia di amici e parenti durante la Quaresima da chi decide di vestire il bambino (non per forza i genitori) facendo voto al Crocifisso. Il legame tra Cristo e i piccoli è simboleggiato da un nastro rosso che è legato alla Croce e che delimita tutto il percorso. Dentro il nastro sfilano i bimbi, tenuti per mano dai genitori o da chi fa il voto. Un tempo i nastri che delimitavano il percorso degli angioletti d’oro era costituito da tanti nastri quanti erano i bambini. Oggi invece dalle braccia di Cristo partono si, tanti nastri, ma solo uno di essi percorre tutto il percorso., mentre gli altri sono trattenuti a mano ai piedi della statua. Dopo la celebrazione Eucaristica, all’imbrunire, il Cristo riprende la sua strada per raggiungere di nuovo San Giacomo. La statua del Cristo è circondata da rose rosse e sa un cipresso che, alla fine della celebrazione, viene distribuito ai fedeli. Difficile trovare le radici di questa spettacolare processione, ma, con ogni probabilità è legata al periodo della dominazione spagnola, difatti a Sivilia, in Spagna, se ne svolge una molto simile a quella sampietrese.

Il vestito degli Angioletti, Angioloni e Monachelle

Il vestito degli Angioletti non è di facile fattura. Sono poche le sarte a San Pier Niceto capaci di realizzare questa vera e propria opera d’arte. Negli anni i ricami e il modello vero e proprio del vestito è cambiato. Negli anni ’30-40 era dritto, una sorta di tunica, sulla quale venivano ricamati motivi religiosi, floreali o ghirigori barocchi. Dal peso dell’abito dipendeva il prestigio de voto da sciogliere. Negli anni ’50 era semplice e svasato. Negli anni ’60 torna invece ad essere elaborato, con un corpino stretto a una gonna ampia. Oggi è di colore bianco, corto sopra il ginocchio e con ali di colomba bianche, simbolo della purezza. Generalmente è composto da un corpetto tutto ricamato d’oro: la testa degli angioletti è cinta da un colliers, mentre le braccia, nude, sono fasciate da grandi bracciali in oro. Il vestito degli Angioloni è composto da una “tunica” bianca sulla quale vengono ricamate, con oggetti d’oro, delle icone sacre; anche loro hanno la testa cinta da un collier e alle spalle delle ali. Le monachelle, che un tempo un tempo sfilavano accanto all’Addolorata nella processione che si svolgeva lo stesso giorno della Domenica delle Palme, hanno un abito nero, con delle applicazioni bianche nelle quali sono cucite delle corone del S.S. Rosario ed intesta un velo anch’esso bianco, trattenuto da una corona di rose. In mano reggono una Palma, mentre in un braccio reggono il tipico biscotto sampietrese. I bimbi vengono vestiti dai genitori o da chi per loro per sciogliere un voto fatto al Crocifisso. Si assumono quindi l’impegno di realizzare il vestito recuperando tutto l’oro necessario tra gli amici ed i parenti. La ricerca dell’oro per la realizzazione del vestito si effettua durante tutta Quaresima: i monili, quando vengono prestati, vengono catalogati e numerati, per poi essere restituiti in modo più facile.

La Chiesa di San Giacomo Maggiore: il Crocifisso nero e le Reliquie.

Nella Chiesa di San Giacomo è custodita anche la statua del cosiddetto “il Crocifisso nero”, risalente al 1471. Secondo la tradizione il Crocifisso nero è una statua miracolosa che sarebbe venuta in aiuto dei sanpietresi in particolari periodi bui. In particolare l’ultima volta che è stato esposto davanti la Chiesa di San Giacomo era l’aprile del 2020, anno della Pandemia Covid-19. Nella Chiesa di San Giacomo è custodita anche la Reliquia della Spina, mentre nella Chiesa Madre è presente la Reliquia della Santa Croce che viene portata in processione il Venerdì Santo insieme alle Varette. Entrambe sono state donate dal Principe Moncada.

Le storie legate a questa processione

Tante sono le storie legate a questa statua. Una riguarda la famiglia Ruggeri. Agli inizi del ‘900 tale Giuseppe Ruggeri emigrò in America. Erano tanti all’epoca a fare questa scelta per lavoro. Negli anni a cavallo tra il 1906 e il 1907 una notte sognò il Crocifisso. Gli disse di tornare a casa per vedere i suoi genitori in vita. Subito lui non diede molta importanza al sogno, convinto che fosse frutto di suggestione. Ma quando esso diventò ricorrente allora decise di tornare a San Pier Niceto e andrò a trovare i suoi genitori che vivevano proprio vicino la Chiesa di San Giacomo. Venne il dicembre del 1908 e le uniche due vittime del terremoto a San Pier Niceto furono proprio i genitori di Giuseppe Ruggeri. Morirono in seguito al crollo del campanile della chiesa. Così, da quel giorno, Giuseppe offrì al Crocifisso il Costato in oro che viene tramandato da generazione in generazione. Ogni Martedì Santo un Giuseppe Ruggeri lo riconsegna al Cristo.

