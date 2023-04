Dopo mille peripezie, i ragazzi del Mister Sottile hanno disputato la loro ultima partita casalinga stagionale contro il Riposto Calcio 2016. È stato un pomeriggio ricco di emozioni, si è concluso un “Viaggio insieme ai tifosi” che, in questi mesi, mossi da una passione pura e genuina, hanno sostenuto la loro squadra del “cuore” in casa e macinato chilometri per fare lo stesso in trasferta, senza curarsi di dove o quanto lontano dovessero andare. Hanno sofferto insieme, urlato a squarciagola, aspettando ansiosamente la vittoria della propria squadra. In “pole position” la baby sindaca di Villafranca Tirrena, Gloria Crisafulli, orgogliosa di appartenere a questa “grande famiglia”.

Questa squadra – racconta – mi appassiona molto e la seguo sin da piccola insieme alla mia famiglia, perché c’è stato mio zio Renato Sottile, da giocatore e allenatore a sostenerla. Sono molto orgogliosa di appartenere a questa grande famiglia e spero anche in un sostegno maggiore da parte di tutti i villafranchesi soprattutto da chi è appassionato di calcio, perché lo sport è aggregazione e divertimento. In questa squadra ci divertiamo perché ci sentiamo tutti “fratelli”.

Cristiano Parisi, giocatore di ben altre categorie e che non ha bisogno certo di presentazioni, ha salutato per l’ultima volta i suoi tifosi in quello che quest’anno è stato il suo “campo” di casa. Momenti tanto belli quanto sicuramente emozionanti per lui, per i compagni e per tutti coloro che hanno assistito a questo “saluto”.

“Ero stato a Villafranca quasi 20 anni fa – racconta emozionato Parisi – quando sfiorammo la promozione in serie D perdendo, purtroppo, la finalissima play off di eccellenza Tornai poi nel 2006 sempre in eccellenza. Ma la sorte fu la stessa perché perdemmo un altra finale play off. Continuai a giocare in giro tra D ed eccellenza. Tornare quest’anno (nel mio ultimo anno) è stata la scelta migliore che potessi fare… Accettare la chiamata del mio amico fraterno Renato Sottile è stato il modo migliore per salutare uno Sport che mi ha accompagnato per 35 anni. E’ stato triste e commovente, ma questo sport resterà per sempre nel mio cuore. Nelle gambe e nella mente soprattutto era arrivato il momento di dire basta. Sono in possesso del patentino di allenatore ma al momento voglio solo riposare la mente e restituire alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli e a me stesso tutti sabati e le domeniche che ho sacrificato per il calcio. Dedicarle soprattutto a mio figlio che si trova lontano da me ad inseguire il suo sogno in quanto gioca nel Torino. E al fratellino che con grande piacere ho portato con me ad inizio gara. Saluto tutte le persone che quest’anno non hanno mai fatto mancare il loro calore sia in casa anche fuori. Mi riferisco ai nostri tifosi, al Presidente Celona, persona squisita..per bene..che per pura passione e senza alcun interesse ha portato ancora una volta a termine la stagione tra mille problemi e difficoltà. Saluto Renato Sottile, un fratello acquisito, una persona spinta da una passione indescrivibile per questo sport. I dirigenti genuini e sempre a disposizione. E la mia “banda”, così a volte chiamavo la squadra nel gruppo dei messaggi. Ragazzi meravigliosi che frequento anche fuori dal campo. A loro dico di continuare a divertirsi finché possono e di lottare sempre per quello stemma che portano sul petto!”

Un giocatore, come precedentemente detto, che non ha bisogno di presentazioni, ma che è giusto celebrare come merita. Il suo percorso calcistico è iniziato 25 anni fa, quando da giovanissimo è entrato a far parte della Reggina, arrivando anche a esordire nell’ U15 dell’Italia. Finita la trafila nelle categorie giovanili amaranto, a 19 anni, passa all’Igea Virtus, allora in Serie C2. È l’inizio di un viaggio tanto bello quanto sicuramente appagante per lui, che lo ha portato a disputare diverse stagioni in Serie D ed Eccellenza e che domenica ha concluso in uno dei posti che meglio conosce, il “Terre Forti” di Villafranca appunto, dove ha giocato già per due stagioni nell’arco della sua lunga carriera: nel 2007, per 6 mesi, e ancora prima nella stagione 2004/2005, quando con i biancoverdi, allora in Eccellenza, sfiorò la promozione in Serie D. Il suo “curriculum” parla per lui: un vero e proprio signore del calcio, capace di essere sempre sul mezzo e dimostrare le sue qualità, calcistiche e non, in ogni occasione e che, per un motivo o per un altro, ha scelto Villafranca e una categoria che gli sta decisamente stretta per terminare quello che ha fatto, con fantastici risultati, per praticamente tutta la vita.

La nostra forza è sempre stato il gruppo – ha detto il Mister Renato Sottile – che ricordo quasi più della metà villafranchesi e cresciuti nel settore giovanile, quest’anno hanno fatto esordio in prima squadra ragazzi del 2004 e 2005 e addirittura 2006 come Peppe Mangano, alla fine uno dei grandi protagonisti di questa stagione e di grande prospettiva! grazie al sacrificio del presidente Andrea Celona e di tutti i componenti della società , in pochi anni siamo riusciti a portare la squadra dalla terza alla prima categoria mantenendo sempre il gruppo storico, aggiungendo quest’anno 2 assoluti fuoriclasse, il “Pappo” Trovato e appunto Cristiano Parisi, un leader e un esempio da seguire per la sua professionalità ma purtroppo al suo ultimo anno dopo una carriera lunghissima tra serie C, serie D ed Eccellenza! Il pubblico è la nota più bella perché non ci ha mai fatto mancare il proprio apporto soprattutto fuori casa, ed è questo per noi motivo di orgoglio e appartenenza. Nonostante la Lega a inizio stagione ci abbia inserito inspiegabilmente nel difficile girone catanese, soprattutto a livello logistico e molto dispendioso a livello economico per la società, Siamo riusciti ad ottenere l’obiettivo stagionale della salvezza con svariate giornate di anticipo. Grande cornice di pubblico e giornata emozionante per tutti, per me ancor di più, perché essendo villafranchese doc, la vivo in maniera più intensa! La speranza per il futuro è che imprenditori e amministrazione diano una mano a questa società per crescere ancor di più! Un ultimo pensiero lo devo a mia mamma, grande tifosa biancoverde, che è venuta a mancare ad ottobre scorso e da lassù mi ha dato la forza di non mollare questi ragazzi splendidi a cui devo davvero tanto!”.

“A quei tempi, nel lontano 2007, ero l’addetto stampa della società che ha vissuto, in quegli anni, un periodo di grande splendore“. A dirlo è il Sindaco Giuseppe Cavallaro. Un team di notevole spessore umano e professionale, una “grande famiglia” tra giocatori staff tecnico e dirigenti di cui ha fatto parte Cristiano Parisi, persona perbene e grande calciatore“.