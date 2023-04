Galati Mamertino – L’A.S.R. Mamertina, formazione militante nel Campionato di Terza Categoria, ha comunicato di aver sollevato Giuseppe Vitale dall’incarico di allenatore e ha scelto come nuovo tecnico Sebastiano Bonfiglio, già mister della squadra galatese negli anni passati.

La decisione del Presidente Federico Miceli e della dirigenza galatese arriva, dopo tre giorni di analisi delle prestazioni e dei risultati della squadra. La Mamertina, già matematicamente qualificata ai playoff, attualmente è al terzo posto in classifica con 34 punti, viene dalla sconfitta 5-1, subita in trasferta nello scorso turno ad opera del Club Sportivo Oliveri, e dovrà disputare l’ultimo match di Campionato contro la capolista Fondachelli.

“L’obiettivo di dare un’immediata svolta alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta negli ormai prossimi playoff, – si legge nel comunicato ufficiale del Presidente della Mamertina Miceli – hanno spinto la dirigenza a prendere questa giusta, seppur amara, decisione.

I risultati ottenuti con Vitale alla guida sono stati, in 17 partite, 10 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte (l’ultima, fatale all’allenatore, quella 5-1 in casa dell’Oliveri). La Mamertina ringrazia mister Vitale per la serietà e l’impegno profusi in questi mesi; Vitale rimarrà sempre un membro della famiglia Mamertina. Grazie Mister. La società, dopo un’attenta riflessione sul da farsi, ha trovato un accordo per la guida tecnica con Sebastiano Bonfiglio, già allenatore della squadra galatese negli anni passati”.