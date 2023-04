Non una lite condominiale, come inizialmente si era pensato visto che vittima e aggressore sono vicini di casa.

Affondano in altre ragioni i motivi dell’accoltellamento che ha fatto temere il peggio ieri mattina per un 80enne che è stato ferito al collo da un 53enne. È successo all’Annunziata, a poche centinaia di metri dalla chiesa di Sant’Elena che vede la vittima tra i più stretti collaboratori del parroco, padre Pippo Principato.

L’aggressore 53enne prestava saltuariamente servizio come ministrante all’altare. Entrambi continuavano a prestare servizio in chiesa, nonostante i rapporti tra i due si fossero incrinati. Vittima e aggressore avevano avuto un pesante diverbio culminato anche in uno scontro fisico con il 53enne. Motivo per il quale l’80enne aveva presentato denuncia. E, proprio ieri mattina, era fissata l’udienza davanti al giudice di pace.

Ma, come ricostruito dalla Polizia, l’80enne prima che potesse recarsi davanti al magistrato è stato accoltellato dal 53enne. E, con il coltello ancora conficcato nel collo, la vittima è stata portata al Papardo e operata d’urgenza. Si è temuto che potesse morire. L’aggressore si è presentato al commissariato Nord, dove è stato arrestato.