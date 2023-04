Una comunità impietrita dal dolore. Incredula difronte ad una fine così inspiegabile, così improvvisa da lasciare tutti senza parole. Spadafora oggi piange Nunzio Micale, l’uomo che ieri è rimasto vittima di un incidente in un cantiere all’Ospedale Papardo di Messina.

65 anni, sposato e padre di tre figli, Nunzio Micale era molto apprezzato sia nella sua Spadafora che a Torregrotta, paese al quale era legato. Oggi tutti lo ricordano come una persona esemplare, sorridente, un amico per tutti. E sono tanti i messaggi sui social di persone che manifestano il loro affetto. Amici, parenti, colleghi di lavoro, ma anche maestranze di altri settori. Tutti hanno una parola per Nunzio.

Una sua grande passione era lo sport. Già Dirigente del GS Spadafora, a ricordarlo è stata anche la Virtus Rometta. “La società sportiva Virtus Rometta, in tutte le sue componenti, -così scrivono in un comunicato- si stringe attorno al dolore degli Amici Maurizio e Riccardo Venuto,delle loro famiglie,e dei parenti tutti per la prematura scomparsa a seguito di un incidente sul lavoro dello zio Nunzio Micale, grandissima persona,grande lavoratore , ed anche amante del calcio, con il quale alcuni di noi hanno condiviso bei momenti con il GS SPADAFORA tanti anni fa… Fai buon viaggio Nunzio…che la terra ti sia lieve .”