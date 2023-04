«Prendersi cura vuol dire uscire da se stessi». È questo uno dei passaggi più significativi del messaggio di monsignor Giovanni Accolla in occasione del tradizionale incontro con la stampa in vista della Pasqua.

Nei suoi sei anni di apostolato a Messina, l’arcivescovo ha fatto della carità e della verità le sue direttrici insieme alla cultura della prossimità. «Le povertà spirituali sono molto più presenti di quelle che è possibile vedere – ha spiegato- Occorre generare vita nuova con i gesti, dal prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo al porre un freno a fenomeni come la dispersione scolastica che è dilagante».

«Gesù per i primi 30 anni della sua vita ha obbedito a suo padre e sua madre. È cresciuto in una famiglia che gli ha insegnato a prendersi cura degli altri e nei suoi tre anni prima della morte in croce ha fatto questo».

Quindi ha concluso: «Le tentazioni sono sotto il naso di tutti, dobbiamo sempre resettare e ripartire».