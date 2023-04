È una Desi Shipping Akademia Messina formato super quella che, di fronte ad uno splendido pubblico alla Cittadella Sportiva Universitaria, conquista una vittoria importantissima contro la Chromavis Eco Db Offanengo.

Akademia, sotto di un set, ha il merito di giocare con grande grinta e carattere, portando a casa tre punti preziosissimi per la propria classifica contro un avversario di alto livello che si trova nelle parti altre della graduatoria. Partita bellissima, giocata con grande intensità da entrambe le formazioni che, alla fine fa propria una Desi Shipping molto determinata e combattiva, per la gioia e l’entusiasmo del calorosissimo pubblico di casa.

Partenza sottotono nel primo set per la squadra di casa. Ha buon gioco Offanengo che prende subito il largo, approfittando anche di qualche disattenzione di troppo e di diversi errori al servizio della Desi Shipping. Nela seconda parte di frazione Akademia tenta anche la difficile rimonta senza, però, riuscire ad incidere con la necessaria determinazione e consegnando il game alle ospiti (20-25).

Parte forte anche nella seconda frazione la Chromavis ma, questa volta, l’atteggiamento delle peloritane è diverso: prima Muzi e compagne agguantano il pari, poi trovano il prezioso allungo che scalda il pubblico di casa. Le lombarde provano ad avvicinarsi ma la Desi Shipping non rallenta e va avanti anche di 6. Per Offanengo arriva anche la reazione di carattere, ma Akademia non si scompone e mantiene saldamente il vantaggio, allungando e portando a casa la seconda frazione (25-16).

Tanti strappi nella terza frazione: Akademia prova ad allungare ma viene sempre ripresa dalla squadra ospite, fino a quando le peloritane riescono a piazzare l’allungo decisivo che indirizza il set sui binari giusti. Inutile il tentativo di rimonta delle ospiti: alla fine è 25-22 per le padrone di casa.

Quarto set di assoluto equilibrio: entrambe le squadre ottano punto su punto e riescono a rimanere affiancate nel punteggio. Akademia a metà set riesce, però, a trovare punti preziosissimi per un allungo che, alla fine, nonostante la Chromavis ci provi con tutte le forse, determina la vittoria della squadra di casa (25-23).