Quarantuno tra associazioni, sindacati, movimenti, partiti politici pronti a scendere nuovamente domani sera in piazza per far sentire la loro voce sulla questione relativa all’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.

Appuntamento alle 19,30 in Piazza San Sebastiano per un comizio pubblico che ha l’obiettivo di tenere accesi i riflettori sul destino della sanità del comprensorio barcellonese. Si è discusso anche delle proposte di una possibile convenzione con la Fondazione Giglio. Prima, però, secondo gli organizzatori, è necessario intanto riattivare l’ospedale secondo quanto previsto dalla rete ospedaliera regionale.

Smentite possibili fratture all’interno del Comitato Civico pro ospedale. Solo un confronto sulle iniziative da proporre. Sul tavolo delle tematiche di domani sera: la chiusura del Pronto Soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto, il trasferimento di quello di Milazzo, l’accordo con la fondazione Gemelli-Giglio.

Nel corso della conferenza di stamattina, sono intervenuti Tindaro Di Pasquale (Associazione Paolo Vive), il medico in pensione Paolo Calabrò, Salvatore Chiofalo della CGIL, Vera Giorgianni del Movimento Cinque Stelle, la consigliera comunale Melangela Scolaro, Carmen Bruno di Aria Nuova e Felice Mancuso che ha nuovamente cercato di sensibilizzare sulla necessità di riaprire la mensa dell’ospedale.