Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe D’Agostino, con sentenza dello scorso 17 marzo, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Brolo contro l’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentato in giudizio dagli avvocati Gianfilippo Ceccio e Paolo Starvaggi.

Sono state così annullate sette cartelle di pagamento relative al periodo che va dal 2007 al 2014 per un totale complessivo di oltre 200mila euro.

L’Amministrazione Comunale ha espresso soddisfazione per l’esito positivo di questa controversia giudiziaria: “E’ un altro passaggio significativo del percorso che sin dal giorno del nostro insediamento abbiamo affrontato per giungere al risanamento e alla normalizzazione economico finanziaria del Comune – commentano il Sindaco Giuseppe Laccoto e il Vicesindaco Carmelo Ziino. Il lavoro fin qui condotto ha consentito risparmi consistenti per oltre un milione e mezzo di euro sia nel settore degli espropri che riguardo al contenzioso sin qui definito”.