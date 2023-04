C’è tanta amarezza e tristezza in tutta la provincia di Messina per il dramma che si è consumato nelle prime ore di questa mattina a Patti, dove un bambino di 11 anni è arrivato privo di vita all’Ospedale Barone Romeo.

Da quanto si apprende, il piccolo, che viveva a Brolo, era affetto da gravi patologie dalla nascita, che gli precludevano lo svolgimento delle normali attività funzionali. Pare non riuscisse ad alimentarsi da solo e ciò avveniva tramite un sondino, chiamato peg, che gli consentiva di nutrirsi. A quanto pare, la scorsa notte, il padre dell’undicenne, dopo essersi accorto che il figlio stava male ed era in grosse difficoltà, si è messo in macchina, recandosi al pronto soccorso del Barone Romeo di Patti.

Il bambino è giunto però privo di vita. La madre è venuta a mancare pochi mesi fa. Secondo quanto si apprende, il Tribunale, attivato dai servizi sociali, pochi giorni fa aveva disposto il ricovero del bambino per le cure del caso. Sulla vicenda, la Procura di Patti ha aperto un fascicolo per verificare a chi è stato notificato il provvedimento e per quali motivi il piccolo non sia stato ricoverato. La salma del bambino di 11 anni è stata trattenuta in ospedale, per l’eventuale autopsia.