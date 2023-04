Neanche la pioggia è riuscita a nascondere le lacrime di Portosalvo negli istanti dell’ultimo saluto a uno dei suoi giovani figli, vittima di un tragico incidente in moto lungo la Provinciale 1, a Malvagna. Neanche l’essere battente, insistente, invadente le ha consentito di scalfire l’intimità di un dolore che appartiene a ciascuno in questa comunità piccola, ma ostinatamente unita.

Nel giorno dell’ultimo abbraccio a Filippo Milone la Chiesa San Giovanni Paolo II si scopre troppo piccola per accogliere tutto l’affetto della gente. Immenso, smisurato, senza tempo. Lacrime senza età. In tanti rimangono fuori, sotto la pioggia, con gli ombrelli aperti, senza fare una piega. Altri affollano il salone parrocchiale, dove un maxi schermo proietta la Celebrazione Eucaristica. C’è anche il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, accompagnato dal comandante del Corpo di Polizia Municipale, Rosario Maimone. E c’è Lucilla Barbarsini, presidente dell’Associazione “Angeli sull’asfalto”, che il dolore provato dai genitori di Filippo lo conosce molto bene per averne vissuto uno identico anni fa, quando la strada le strappò l’abbraccio di sua figlia Laura.

L’OMELIA DI PADRE VINCENZO OTERA

Il passo del Vangelo è ancora una volta quello della morte di Lazzaro. Padre Vincenzo Otera prende la parola visibilmente commosso: “Abbiamo scelto la parola di Dio di due domeniche fa proprio perché in quel momento in cui la stavamo proclamando, Filippo lasciava questo mondo”. Il parroco che, ha concelebrato con Padre Giuseppe Currò e Padre Pippo Insana, ha raccontato i giorni di dolore della borgata di Portosalvo: “Da otto giorni la nostra amata Portosalvo è paralizzata, si è messa in ascolto del silenzio. La Chiesa, lo scorso giovedì sera, pur essendo gremita, è rimasta in silenzio, contemplando la luce della speranza attraverso la fiamma della fede”.

“Filippo caro – ha continuato commosso il sacerdote – tu eri promotore delle caciare, delle feste, del sano divertimento. Eppure in questi otto giorni ci hai insegnato a fare silenzio. Un silenzio che è assordante, orante, che è condivisione e partecipazione. Barcellona Pozzo di Gotto è in lutto, da oggi è più povera. Avrà un giovane in meno“.

Poi, rivolto a mamma Tina e papà Giovanni: “Tina, tu meglio di chiunque altro sai cosa significa questa tragedia. Il Signore in questi anni ti ha permesso di toccare la sofferenza di tanti fratelli e sorelle col tuo servizio nella Caritas. Giovanni, tu hai toccato la sofferenza ogni qualvolta hai portato la comunione a tanti anziani malati e allettati. Ecco, forse questo silenzio ci spinge ad ascoltare la sofferenza”.

Padre Vincenzo torna a ricordare, quindi, Filippo: “Eri il centro della baldoria della tua famiglia. Attraverso le litigate con le tue sorelle, i complimenti affettuosi alla tua mamma. Avevi ringiovanito e fatto acquisire una nuova immagine a Dimensione Casa, l’azienda della tua famiglia, rendendo orgoglioso papà Giovanni, zio Salvatore e anche i tuoi nonni.Filippo, vivevi tutto con gioia. Questa Parrocchia ti ha visto crescere fisicamente e spiritualmente. Quante foto, quanti ricordi: l’oratorio, le feste, i musical, la scuola calcio, le uscite al cinema, i divertimenti con gli amici, le serate. La comunità parrocchiale ha perso un figlio, l’oratorio ha perso uno dei suoi primi membri. Avevi ora altre passioni: la moto, la palestra, partecipavi ai meeting formativi, ma ritornavi sempre col tuo sorriso. Eri un anello di congiunzione con tutti i ragazzi. Non litigavi mai litigato con nessuno, anzi eri il primo a mettere pace. Portavi la pace dove c’era la discordia”. Quindi un messaggio ai giovani: “Impariamo da Filippo che amava la vita e amava divertirsi. Ultimamente era particolarmente gioioso. La morte di Filippo è un messaggio: amiamo la vita, questa unica vita che Dio ci ha donato. Rispettiamo la nostra vita, diventiamo costruttori di amore e costruttori di carità“.

LA LEZIONE DI PAPÀ GIOVANNI, UN GIGANTE DI FRONTE AL DOLORE

Il rispettoso silenzio di una chiesa gremita diventa ancora più profondo quando a prendere la parola, dopo la benedizione del feretro, è Giovanni Milone, il papà di Filippo. Lui, così come sua moglie, le sue figlie Sofia e Federica, ha vissuto questi otto giorni di dolore con dignità, nell’abbraccio sincero di tanti amici, soprattutto degli amici del loro amatissimo ragazzo. “Scusate la mia commozione – esordisce papà Giovanni – io non sono mai stato bravo con le parole. Non volevo parlare, ma ho avuto la forza dall’amato Papa Giovanni XXIII, il Papa buono a da Giovanni Paolo II, il nostro protettore. Volevo rivolgermi a tutti voi genitori: quando i vostri bambini crescono, non smettete mai di abbracciarli. Abbracciateli. Sono loro che ci danno la forza. Loro sono la nostra forza, la nostra vita, la nostra gioia. Sono loro che ci danno la forza di alzarci e fare qualcosa su questa terra”.

Ora il silenzio si trasforma in un convinto applauso che suona come un caldo abbraccio. Le parole di un padre, che sgorgano evidentemente dal cuore, colpiscono profondamente. E, da padre, Giovanni ha voluto rivolgersi ai giovani: “La casa di Filippo è sempre la vostra casa. Le porte dell’oratorio sono aperte e sempre a vostra disposizione. Venite quando volete e fatene l’uso che volete”. Poi il commosso ringraziamento a Padre Pippo Insana, sacerdote della sua adolescenza e Padre Vincenzo Otera. E infine, a sui padre, di cui suo figlio ha portato orgogliosamente il nome su questa terra: “Grazie papà”.

Un video realizzato dagli amici con, come colonna sonora, “Liberi” dei Tiromancino, “Ovunque sarai” di Irama e “Sta passando novembre” di Eros Ramazzotti, ha strappato lacrime ed emozioni.

Mentre il vento porta via frettoloso i palloncini azzurri lasciati andare sulla piazza, l’uscita dalla chiesa del feretro è ancora un inno alla gioia di vivere che Filippo trasmetteva, stampigliata anche su magliette bianche indossate dai tantissimi ragazzi presenti. Lui sulla sua moto e accanto quattro parole: “Sogna, Credi, Osa, Vivi!”.

Tenetele sempre bene a mente, ragazzi. Non dimenticatele mai. Quando stasera toglierete quella maglietta, fate in modo che rimangano scolpite nella vostra testa e nel vostro cuore. E mettetele in pratica. Ve lo ha insegnato Filippo.