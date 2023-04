Un sopralluogo fatale quello effettuato stamattina dal 65enne Nunzio Micale, che è morto sul colpo dopo essere caduto da un’impalcatura all’ospedale Papardo.

Era titolare della ditta edile che stava eseguendo dei lavori di manutenzione all’interno del presidio ospedaliero. In particolare era andato a fare delle verifiche nell’area di cantiere dove si sta realizzando un bunker per l’area dedicata alla Tomoterapia. Non sono conosciute al momento le cause che hanno provocato la caduta fatale del 65enne. Micale è stato subito soccorso, ma non c’è stato nulla da fare.

La vittima abitava a Spadafora. Al Papardo si è recato il sostituto procuratore di turno che ha delegato le indagini alla Squadra mobile intervenuta sul posto insieme alla polizia scientifica. Da accertare se siano state adottate anche tutte le misure previste in tema di sicurezza sul lavoro.

A chiarire eventuali responsabilità sarà la procura di Messina che ha aperto un’inchiesta. La morte di Micale arriva a dieci giorni da un’altra vittima sul lavoro. Lo scorso 23 marzo a perdere la vita era stato Giacomo Marciminio, dipendente di una ditta di industria meccanica di Maregrosso.