Nell’ultima giornata del campionato di calcio di prima categoria, girone D, la Nuova Rinascita Patti vince il derby contro il Comprensorio del Tindari con il risultato di 1 a 0, e spedisce i padroni di casa ai play out.

Doveva essere una festa per entrambe le compagini locali, ed invece a sorride è stata solamente la squadra di mister Massimiliano Spinella che il chiude il campionato al secondo posto in classifica, grazie ad una rete fortuita di Mattia Spinella.

Mentre la squadra allenata da Filippo Campisi, mastica amaro, per aver perso l’opportunità di conquistare il pareggio che gli avrebbe consentito di salvarsi direttamente, chiudendo i conti con la classifica ed evitando i play out.

Ma ancora nulla è perduto. Il Comprensorio del Tindari, contro il Torregrotta, avrà la possibilità di dimostrare il valore espresso in questa stagione, cercando di vincere l’incontro per continuare a rimanere nel campionato di Prima Categoria. La Nuova Rinascita Patti, invece, dovrà vedersela con il Città di Galati, per sperare di compiere il salto di categoria. Ad avere il ruolo più importante, però, in entrambe le sfide che si giocheranno al Gepy Faranda di Patti, saranno i tifosi che, con il loro incitamento, potranno fare la differenza.