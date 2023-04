«Un pomeriggio ricevo una telefonata nella quale mi dicono: “Salve sig.ra Roberta, La chiamo dal Quirinale”.

Era periodo di carnevale quindi immaginate la mia titubanza che figuratevi se non ho espressa. Ma poi la signora incalza: “Stia tranquilla, è tutto vero, può chiedere anche a suo padre. Anzi ancor meglio, stacchi con me chiami suo padre e poi ci risentiamo. “ Così faccio e mio padre mi dice: “Sarai nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. Vi dico solo che per fortuna, come sempre, ero seduta altrimenti mi sarei spalmata.

Entrare tra le mura del Quirinale dove si è svolta molta parte della storia italiana, dove sono passate molte delle dominazioni e continuano a passare personaggi illustri mondiali, dove se i muri potessero parlare non basterebbe una vita per ascoltare tutto, ti fa sentire non solo piccola piccola ma al settimo cielo perchè puoi godere di infinite emozioni indescrivibili. E per una che ama la storia vi garantisco che sono amplificate. Per non parlare de trovarsi al cospetto del Presidente Mattarella che non è molto alto ma con il suo portamento e rigore sembra un gigante. Sono infinitamente onorata di aver vissuto tutto questo ma non sarei arrivata lì senza mio padre, il mio LOVE Giuseppe Leone, i miei suoceri, la mia famiglia allargata, e tutti coloro che in questi anni mi hanno supportata in tutto e per tutto ma anche a chi mi ha ignorata ed a chi mi è stato contro perché “è Grazie alle apparenti sconfitte che ci si fa la corazza e si vincono le battaglie”.