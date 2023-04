Nuova morte bianca a Messina. Intorno alle 11 di stamattina ha perso la vita un lavoratori di una ditta che si sta occupando di alcuni lavori all’ospedale Papardo.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, l’uomo stava effettuando un sopralluogo nel cantiere per il completamento dei lavori dell’unità di tomoterapia. La ditta, a quanto pare, aveva ricevuto in subappalto i lavori del bunker.

A chiarire cosa sia successo sarà un’indagine della procura. Sul luogo dell’ennesima morte bianca si è già recato il sostituto procuratore di turno.