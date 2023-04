A scontrarsi frontalmente, ieri sulla A19 Palermo – Catania in territorio di Termini Imerese, erano state un’auto e una moto.

La tragedia intorno alle 14. A perdere la vita una giovane di 27 anni, Federika Albanese. La ragazza si trovava in moto insieme al fidanzato, S.G. 28 anni, trasportato in elisoccorso all’ospedale di Termini Imerese in codice rosso. Il mezzo a due ruote si è infatti scontrato, all’altezza di Termini, con un’auto, a bordo della quale si trovava una 32enne. Anche quest’ultima, rimasta ferita nell’impatto, è stata trasportata in ospedale dall’elisoccorso.

Proprio sul profilo Instagram di Federika ci sono i suoi ultimi attimi spensierati di vita. Sono le immagini di una gita in moto conclusasi nel peggiore dei modi. Il drammatico impatto sull’autostrada non ha lasciato scampo alla giovane donna.