Frazzanò – Lutto nella Diocesi di Patti, per la morte presso la Casa di Cura “Villa Pacis” a San Marco d’Alunzio, dove si trovava ricoverato, di Padre Salvatore Lollo, attuale Parroco della Parrocchia San Giuseppe di Oliveri e Parroco della Parrocchia Maria SS. Annunziata di Frazzanò dal 1990 al 2013.

Don Salvatore Lollo era nato a San Salvatore di Fitalia il 30 Agosto del 1950 ed era stato ordinato Sacerdote l’8 Dicembre del 1975, presso la Basilica Cattedrale San Bartolomeo di Patti, da Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Pullano; il sacerdote ha seguito i corsi di teologia del Seminario Maggiore e ha proseguito gli studi, per la licenza in Teologia Pastorale, presso l’Istituto “Ignatianum” di Messina.

Comune di Oliveri, dove padre Salvatore era arrivato l’1 ottobre 2013, lo ha salutato così: “Lo affidiamo all’amore misericordioso del Buon Pastore, che ha servito con dedizione per tanti anni. Questa sera alle ore 18:00 celebreremo la S. Messa per lui. I funerali si terranno a Oliveri. Vi daremo notizie in merito. Ricorderemo di lui l’immenso affetto che ha donato alla nostra comunità”. Ildove padre Salvatore era arrivato l’1 ottobre 2013, lo ha salutato così: “Lo affidiamo all’amore misericordioso del Buon Pastore, che ha servito con dedizione per tanti anni. Questa sera alle ore 18:00 celebreremo la S. Messa per lui.Vi daremo notizie in merito. Ricorderemo di lui l’immenso affetto che ha donato alla nostra comunità”.

Nel Comune di Frazzanò Padre Lollo ha prestato servizio, dunque, 23 anni e dopo è stato presente anche nella Parrocchia San Nicola di Bari di Patti (1975-1978), nella Parrocchia Maria SS. del Carmelo di Sant’Agata di Militello (1979-1984), nella Parrocchia Santa Maria di Sant’Angelo di Brolo (1984-1985) e nella Parrocchia Sant’Erasmo di Reitano (1985-1990); infine dal 4 Ottobre 2013 ha rivestito l’incarico di Parroco della Parrocchia San Giuseppe di Oliveri.

La camera ardente di Don Salvatore Lollo è stata allestita presso la “Villa Pacis” di San Marco d’Alunzio e l’Amministrazione Comunale di Frazzanò ricorda con affetto la figura di Padre Lollo. “Il Sindaco Gino Di Pane, la Giunta Comunale, l’Amministrazione e tutta la comunità frazzanese porgono le più sentite condoglianze ai familiari, per la perdita di Padre Salvatore Lollo – affermano gli amministratori -. Lo ricorderemo tutti con grande affetto ma anche con gratitudine, per l’amore e la passione che ha avuto per Frazzanò e i frazzanesi. Riposa in pace Don Salvatore“.