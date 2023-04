C’è anche il comune di Naso tra gli ammessi a finanziamento relativo alla Terza linea di intervento – Misura M5C2I3.1 PNRR sport e inclusione social.

“Arriveranno €30.000,00 che andremo a impiegare in una zona di grande espansione turistica – ha commentato con soddisfazione il sindaco Gaetano Nanì – a Ponte Naso grazie a questo contributo, saranno realizzare alcune strutture indispensabili per elevare la qualità della vita di turisti e residenti. Stiamo parlando di una porzione del vasto territorio del nostro comune, di strategica importanza: un lembo di terra che fa da collegamento tra il Tirreno ed i monti Nebrodi, un’area dall’affascinante bellezza che si presta ad insediamenti turistici di livello”.

Il finanziamento servirà per implementare e favorire il recupero dell’area urbana di Ponte Naso con attrezzature sportive per giovani, adulti, over 65 e persone con disabilità.

“L’obiettivo è quello di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, con una particolare attenzione alle persone svantaggiate. Questa – conclude Nanì – è l’ennesima tangibile dimostrazione, di come, con una programmazione seria e organizzata, si possono intercettare somme utili alla collettività: un esempio di buona politica al servizio del cittadino”.