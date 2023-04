Prosegue la fattiva collaborazione tra l’I.C. Villafranca Tirrena e la Libreria Bonazinga, anche nell’anno scolastico 2022/23, con due eventi dall’alto valore formativo. Il primo si è svolto il 30 marzo 2023 nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di I Grado “Leonardo da Vinci” e ha permesso ai ragazzi di Villafranca Tirrena di dialogare con Sara Rattaro riguardo il suo romanzo “Sentirai parlare di me”.

Emozioni ed empatia sono stati, infatti, gli ingredienti della giornata che ha

avuto per protagonista Sara Rattaro. Genovese, premio Bancarella nel 2015, scrittrice che alterna la produzione per bambini e adolescenti a quella per adulti. La scrittrice ha incontrato i ragazzi per dialogare sul suo romanzo “Sentirai parlare di me”, edito da Oscar Junior Mondadori.

La Dirigente, prof.ssa Rossana Ingrassia, ha dato il benvenuto alla scrittrice e agli alunni, sottolineando l’importanza formativa della lettura, poiché in ogni libro un ragazzo trova

sempre un pò di se stesso. In questa ricerca e scoperta del sé e delle proprie capacità espressive, i ragazzi della Leonardo da Vinci hanno scommesso anche sulla scrittura

giornalistica.

“Sono le parole che fanno le idee”: frase fortemente evocativa pronunciata dall’autrice che ha incantato i giovani del Comprensivo di Villafranca Tirrena, affascinati dal suo entusiasmo

e dalla capacità di colloquiare con i ragazzi e farli riflettere sul potere immenso della parola.

Parlare con Sara Rattaro, che ha dedicato il libro presentato a Villafranca TIrrena proprio

alla prima reporter donna della storia, Nellie Bly, ha permesso agli alunni di presentare i loro lavori di inchiesta e approfondimento pubblicati nel giornalino scolastico L.E.O. (Leggere Educare Orientare). Un’alunna, a nome della redazione del giornalino on line di Istituto, ha donato alla scrittrice una t-shirt con il logo del giornalino, che la ha prontamente indossato.

Fra i numerosi regali che gli alunni della Leonardo da Vinci hanno fatto all’autrice, un gioco da tavolo, Nelliepoly, interamente realizzato da loro, dei lapbook, fumetti in versione digitale e cartacea, un taccuino con i loro pensieri e libri ”parlanti”.

Nella seconda parte della mattinata, dedicata alle seconde classi, si è giocato con una Escape Room creata dai ragazzi e si è riflettuto sul tema della dispersione scolastica, grazie ad un lavoro congiunto tra alunni di classi parallele. Altri alunni hanno invece deciso di presentare le “eredi” della figura di Nellie Bly, ricordando quattro giornaliste: Oriana Fallaci,

Anna Politkovskaja, Ilaria Alpi, Francesca Mannocchi. L’autrice ha inoltre ascoltato con

grande interesse la riscrittura del proprio romanzo presentata da altri ragazzi.

Il 5 maggio, invece, Daniela Bonazinga coinvolgerà l’Istituto Comprensivo di Torregrotta e quello di Villafranca Tirrena a singolar tenzone. I due istituti si sfideranno, infatti, davanti all’autrice Simona Lo Iacono, sul suo ultimo e fortunato libro edito

da Neri Pozza: Il mistero di Anna.

Due eventi che mostrano quanto la storica libreria punta sulla formazione dei lettori e sulle strategie più divertenti ed empatiche per coinvolgere i ragazzi all’amore per i libri.