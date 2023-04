A circa vent’anni di distanza dalla chiusura dell’ufficio comunale di collocamento, a S. Piero Patti ritornano i servizi del Centro per l’Impiego, grazie all’apertura del nuovo Sportello del Lavoro nella nuova sede di via Roma.

Lo scorso venerdì mattina a tagliare il nastro d’inaugurazione della nuova sede sono state l’assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro, Nuccia Albano e il sindaco Cinzia Marchello, insieme al dirigente generale del Dipartimento regionale del Lavoro, dell’Impiego e l’Orientamento, Gaetano Sciacca. Presenti anche il presidente del consiglio comunale Maria Pia Germanà, l’assessore alle politiche del lavoro Gianluca Di Bella e l’assessore ai servizi tecnici, manutenzioni e viabilità Armando Interdonato.

Lo sportello è stato allocato nei locali di proprietà del Comune dove diverrà presto operativo anche lo sportello turistico. In questa sede la rete regionale dei servizi per l’impiego svolgerà i suoi servizi di orientamento per il lavoro, garantendo una giornata di apertura alla settimana: il mercoledì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17. Il servizio sarà gestito dal personale del Centro per l’impiego di Patti.

Per l’amministrazione comunale sampietrina, guidata dal sindaco Cinzia Marchello, si tratta di un importante risultato: «Questo obiettivo al quale aspiravamo da tempo è stato raggiunto grazie al lavoro sinergico svolto con la Dirigenza del Dipartimento regionale del Lavoro, nella persona dell’ing. Sciacca, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata. Si tratta di un servizio rilevante per il nostro paese e anche per quelli del comprensorio: qui i cittadini potranno usufruire una volta alla settimana degli stessi servizi erogati dai Centri per l’Impiego evitando spostamenti e attese. L’apertura di questo Sportello si colloca in un generale progetto di rilancio dei servizi e delle strutture comunali che vogliamo attuare nel nostro comune e che, in vista anche della prossima stagione estiva, prevede anche l’attivazione dello sportello di accoglienza turistica che è stato già allestito nella sede comunale di via Roma».