Nella 25ª giornata del campionato di serie B Old Wild West, Girone B, l’Infodrive Capo d’Orlando, priva di Marco Passera e Matteo Laganà, esce sconfitta nel match in trasferta contro Mestre.

Avvio di gara all’insegna dell’equilibrio, poi i veneti riescono a prendere in mano le redini dell’incontro, forti anche di una panchina più profonda. Nell’ultimo quarto, gli uomini di Robustelli provano a rientrare in partita, ma non riescono a ricucire lo strappo. Finisce 74-65.

𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗠𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 – 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗱’𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 𝟳𝟰-𝟲𝟱 (𝟭𝟵-𝟭𝟯, 𝟮𝟮-𝟭𝟰, 𝟭𝟵-𝟭𝟱, 𝟭𝟰-𝟮𝟯)

𝗚𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗠𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲: Conti 19 (3/5, 3/4), Di meco 13 (5/6, 1/2), Rossi 12 (2/4, 2/7), Caversazio 7 (2/2, 1/2), Bocconcelli 7 (3/3, 0/4), Bortolin 6 (2/5), Sebastianelli 4 (0/2, 0/3), Pellicano 4 (1/2 da 3pt), Mazzucchelli 2 (1/2, 0/3), Sequani (0/1 da 3pt), Zampieri, Zinato

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 36 6 + 30 (Conti, Bortolin 8) – Assist: 19 (Mazzucchelli 4)

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗱’𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼: Binelli 15 (5/7, 1/8), Cuffaro 11 (1/4, 3/7), Baldassarre 10 (4/10, 0/2), Okereke 10 (3/5, 0/0),Vecerina 7 (3/11, 0/2), Klanskis 7 (2/3, 1/1),Triassi 5 (1/2, 1/5), Passera, Laganà, Collovì, Romagnolo

Tiri liberi: 9 / 12 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Klanskis 7) – Assist: 12 (Vecerina 4)