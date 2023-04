Capri Leone – Il Palazzo Municipale di Capri Leone si è illuminato di azzurro nella giornata di ieri, come segno per ricordare la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo.

“Anche noi vogliamo accendere i riflettori sui diritti degli individui con disturbi dello spettro autistico e sull’obbligo, che tutti noi abbiamo di costruire una società più equa e solidale”, affermano gli amministratori.

La Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU e la ricorrenza cade il 2 Aprile di ogni anno, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. I disturbi dello spettro autistico sono un insieme di disturbi del neurosviluppo, caratterizzati da compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione, e da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività. I sintomi e la loro severità possono manifestarsi in modo differente da persona a persona, e i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono mutare nel tempo.

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. L’Osservatorio Nazionale Autismo, istituito presso l‘Istituto Superiore di Sanità nel 2016, promuove alcuni interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone nello spettro autistico.