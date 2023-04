Cinquantaquattro le squadre giovanili fra italiane ed estere che, dal 6 al 9 aprile, si sfideranno sui campi pattesi per la “Sicily Football Cup”.

Società professionistiche di altissimo prestigio come la Lazio, la Roma o il Cagliari appassioneranno non solo gli amanti del calcio ma pure i profani che si preparano ad assistere agli spettacoli. A confermarlo i numeri alla mano relativi alle prenotazioni – oltre 1000 – per le migliaia di persone fra atleti, preparatori e staff tecnici con amici e famiglie al seguito che, per l’occasione sportiva, visiteranno i nostri luoghi.

Numeri così importanti non possono che mettere in fermento tutto il territorio che diventa protagonista, per effetto indotto dell’economia, ricevendo commissioni per gli alloggi, la ristorazione, il noleggio auto. Ciccio Nardi , esperto allo sport del Comune e capofila dell’iniziativa, ai nostri microfoni dà interessanti anticipazioni che riguardano anche i prossimi eventi ufficialmente in programma: “Patti accoglierà il 6 e 7 maggio anche il Campionato Regionale di Twirling e quello Nazionale dal 2 al 4 giugno”.