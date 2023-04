Riavviata la misura di sostegno al reddito e di inclusione sociale rivolta a persone residenti nei Comuni dell’AOD – Azione Omogenea Distrettuale – n.1, che siano privi di risorse personali ed economiche e non percettori di altri aiuti economici da parte di Comuni, Regioni, Stato, INPS come reddito di cittadinanza e di emergenza, fondo di povertà e altre forme di aiuti.

Il progetto “Spazio Lavoro” è promosso dall'”Ambito Ottimale Distrettuale n.1″ che comprende i Comuni di Patti, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Brolo, Piraino e San Piero Patti facenti parte del Distretto socio-sanitario D30. Le attività socialmente utili verranno svolte presso i Comuni di residenza dei richiedenti e riguarderanno vigilanza e custodia, manutenzione e pulizia di strutture comunali, scolastiche, accompagnamento, verde pubblico e servizi simili.

I soggetti individuati svolgeranno le attività per un numero massimo di 144 ore cadauno e per una durata non inferiore a tre mesi o massimo sei mesi non consecutivi, a fronte di un contributo di 6 euro l’ora. Lo schema di domanda è disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza, con istanza presentabile entro il prossimo 18 aprile allegando l’attestazione ISEE non superiore a 9.360 euro completa di DSU rilasciata dagli uffici abilitati o altra documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno e disagio. Nel caso in cui le istanze presentate dai cittadini residenti negli 8 Comuni dell’AOD superino il numero totale di 51, sarà stilata una graduatoria in cui si terrà conto dei requisiti dei richiedenti.

A parità di punteggio nella gradutoria tra il beneficiario che ha già prestato attività nel precedente progetto e il beneficiario non ancora impegnato, sarà data priorità a quest’ultimo nel rispetto del principio di rotazione.