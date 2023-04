Galati Mamertino – Si sono svolti nella giornata di ieri i riti della Domenica delle Palme, nei Comuni di Galati Mamertino, Mirto e Floresta, con la benedizione delle Palme, la tradizionale processione e la celebrazione della Santa Messa.

A Galati Mamertino alle ore 9:30 è avvenuta la benedizione della Palme, presso la Frazione di San Basilio; in seguito, nella Chiesa di San Luca, si sono tenute la benedizione, la tradizionale processione con i 12 apostoli, che si è snodata fino alla Chiesa Madre “Santa Maria Assunta“, e la celebrazione della Santa Messa. Nel pomeriggio, invece, in Chiesa Madre sono stati eseguiti “I Doli du Signuri”, i canti della tradizione galatese a cura del coro parrocchiale.

A Mirto in mattinata la benedizione delle Palme si è svolta, presso la Chiesa dell’Immacolata, e dopo il corteo si è diretto verso la Chiesa Madre, dove è stata officiata la Santa Messa da Don Carmelo Scalisi. A Floresta, infine, i fedeli si sono raccolti nella Chiesa di Sant’Antonio e poi si sono diretti nella Chiesa Madre di Sant’Anna in processione, per la celebrazione della Messa.