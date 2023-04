Mirto – La comunità di Mirto ha festeggiato nella giornata di ieri i 100 anni della Sig.ra Maria Sgrò, nata il 2 Aprile 1923, alla presenza dei parenti della neo centenaria, dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza, giunta numerosa per questa importante ricorrenza.

In mattinata la Sig.ra Maria Sgrò ha partecipato alla Santa Messa, celebrata da Don Carmelo Scalisi in Chiesa Madre in occasione della Domenica delle Palme e, al termine della celebrazione, il parroco mirtese ha ricordato i 100 anni della nonnina Maria (la quale ha anche recitato una poesia per l’occasione).

Nel pomeriggio la popolazione mirtese si è ritrovata presso la Sala Consiliare, dove ha festeggiato la Sig.ra Maria Sgrò con un rinfresco e l’accompagnamento musicale con ballabili e marce, affidato ad alcuni giovani che hanno allietato la serata. Erano presenti ai festeggiamenti i componenti dell’Amministrazione Comunale, con in primis il Sindaco Maurizio Zingales, che indossava per l’occasione la fascia tricolore, e l’Assessore Comunale Donatella Sgrò, la quale ha letto una poesia scritta da uno dei nipoti della nonnina Maria. Per questa ricorrenza è stata preparata una torta a tema, con la scritta 100.