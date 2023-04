Messina – L’ultimo turno del Campionato di Seconda Categoria Girone C ha delineato la griglia playoff, dopo la promozione in Prima Categoria della Nuova Peloro, con il Real Rocchenere già in finale e la semifinale playoff che vedrà affrontarsi, invece, Pollina Finale e Terme Vigliatore.

Il Real Rocchenere ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Don Peppino Cutropia con il gol di Renna, il Pollina Finale ha battuto nettamente in casa 7-3 la Fitalese, mentre il Terme Vigliatore è stato sconfitto in trasferta 3-2 dalla Vivi Don Bosco, formazione che comunque non ha evitato la retrocessione in Terza Categoria.

Il playout verrà disputato tra Città di Pettineo e Alcara; entrambe le formazioni hanno chiuso con un successo la propria stagione. Il Città di Pettineo ha vinto in casa 3-0 a tavolino contro la Juvenilia, per la mancata presentazione della squadra ospite, mentre l’Alcara ha superato 5-2 il Rometta Marea.