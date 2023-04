La Nuova Igea Virtus soffre in avvio ma poi serve il poker contro la Nebros e mantiene la vetta. Partono forte i barcellonesi con un super Paterniti a negare la gioia del gol agli avversari privi di Biondo e dei lungo degenti Flores e Silipigni.

Nebros in campo forte e orgogliosa e soprattutto abile a capitalizzare due contropiede con La Spada che mette a segno una doppietta nel volgere di pochi minuti tra il 20’ e il 24’. Per l’Igea sembra notte fonda, ma ecco che Idoyaga, appena un minuto dopo, accorcia le distanze. A riequilibrare il match arriva il difensore Franchina, più volte decisivo in questo scorcio di stagione. Al 36’ è 2-2. Franchina è decisivo ancor di più quando sigla la rete del vantaggio giallorosso al minuto 42’, consentendo ai suoi di andare negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa chiude definitivamente i conti Medina al 58’. E adesso per la Nuova Igea Virtus saranno 180 minuti di fuoco contro Santa Croce e Modica.

Il Taormina perde terreno. Contro il Modica è 3-3 ma al termine di una straordinaria rimonta degli ionici. Già. Perché gli ospiti vincevano per 1-3 grazie alle reti di Mincica al 32’, Agodirin al 35’ e ancora Mincica al 66’ Aveva accorciato al 49’ le distanze Di Mauro. Poi le due reti di Cannavò all’81’ e Gallardo al 90’ per il pareggio finale.

Il Siracusa tiene il passo della Nuova Igea Virtus battendo di misura il RoccAcquedolcese. Vantaggio aretuseo con Ficarrotta al 12’. Pareggio di Genovese al 37’ su calcio di rigore. Poi una autorete di Mazouf riporta il Siracusa in vantaggio. Poi arriva la terza rete dei padroni di casa ancora con Ficarrotta al 78’. Poi, nel recupero, Mazouf accorcia le distanze.

Preziosa vittoria per il Milazzo al Lentini. Reti di Tossi al 44’ e Arena all’85’. E tre punti importanti anche per la Jonica che vince 3-0 in casa della Virtus Ispica grazie alle reti di Valente, De Leon e Travaglio.

Gli altri risultati: Acicatena-Real Siracusa 0-0, Comiso-Palazzolo 1-0, Mazzarrone-Santa Croce 2-0: