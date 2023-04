Messina – Si è concluso il Campionato di Promozione Girone C, con la definizione della griglia playoff che vedrà impegnate 4 squadre catanesi, dopo l’approdo in Eccellenza già conquistato dalla Messana.

A giocare gli spareggi promozione saranno infatti Riposto-Catania San Pio X (seconda e quinta classificata) e Belpasso-Città di Aci Sant’Antonio (terza e quarta classificata); il playout, invece, vedrà affrontarsi Città di Calatabiano e Nuova Azzurra Fenice, con i catanesi che giocheranno lo spareggio salvezza in casa.

Nell’ultimo turno, valido per la ventiseiesima giornata del torneo, la Messana ha chiuso la stagione con il successo casalingo 2-1 contro la Polisportiva Sant’Alessio, grazie alla doppietta di D’Amico. Negli altri incontri il Valle del Mela ha superato in trasferta 2-1 il Città di Calatabiano, con le reti di Sturniolo e Scattareggia, la Pro Mende ha pareggiato 2-2 in casa contro il Riposto (gol di Arena e Cambria per la formazione di Santa Lucia del Mela), mentre la Nuova Azzurra è stata sconfitta 3-0 in trasferta dal Città di Aci Sant’Antonio, per via delle reti di De Leonardis, Sorbello e Di Mauro.