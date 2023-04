Falcone – Il Pro Falcone è retrocesso in Prima Categoria, dopo la sconfitta interna 3-2 contro la Supergiovane Castelbuono, nella ventiseiesima e ultima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

La formazione palermitana con questo successo ottiene la qualificazione ai playoff ed estromette dagli spareggi promozione il Gioiosa, che osservava il suo turno di riposo; il Castelbuono ha avuto la meglio con le reti di Cardella, Pirrotta e Rosselli. La Supergiovane Castelbuono affronterà in trasferta il Lascari-Cefalù nella semifinale playoff, mentre in finale si trova già l’Aspra, arrivata seconda al termine del Campionato.

Il Geraci aveva ottenuto già qualche turno fa il salto in Eccellenza e si è imposto nell’ultima giornata 6-1 contro il Gorgonia Delia, con le doppiette di Velardi e Serio, e le reti di Marrone e Lo Cicero. Il playout, invece, verrà disputato da Villarosa Calcio e Città di Casteldaccia; le due formazioni si sono affrontate proprio oggi e il Villarosa giocherà lo spareggio salvezza in casa, grazie al successo per 2-1.