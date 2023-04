Galati Mamertino – L’Aquila Bafia ha ottenuto l’arrivo in Promozione, grazie al successo esterno 3-2 contro il Monforte San Giorgio nella ventiseiesima e ultima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D, mentre nella finale playoff si affronteranno Nuova Rinascita Patti e Città di Galati.

La neopromossa Aquila Bafia chiude il torneo con 61 punti, precedendo di 2 lunghezze la rivale del Campionato Nuova Rinascita Patti; alla formazione pattese non è bastata la vittoria interna 1-0 nel derby contro il Comprensorio del Tindari, grazie alla rete di Spinella. La Nuova Rinascita Patti giocherà la finale playoff in casa contro il Città di Galati (la quarta e la quinta del torneo non approderanno ai playoff, in quanto hanno più di 9 punti di distanza dalle rispettive rivali per gli spareggi promozione).

Il Città di Galati giunge direttamente alla finale playoff, dopo la vittoria interna 3-2 contro il Rodì Milici. La squadra galatese passa subito in vantaggio al 7′ con una bellissima azione personale di Francesco Parafioriti; l’attaccante locale salta due difensori avversari e batte Fazio sul primo palo. L’estremo difensore locale De Francesco si supera in due occasioni al 25′ e al 37′ sempre su Motta, permettendo alla propria formazione di rimanere avanti. Il Città di Galati si rende pericoloso al 37′, quando Emanuele Serio per due volte non riesce a superare il portiere ospite Fazio.

Il raddoppio del Città di Galati arriva al 64′ con Daniele Ravì Pinto, che insacca dal limite dell’area sfruttando anche una leggera deviazione di un difensore ospite; seconda rete stagionale per il centrocampista galatese, sempre con il Rodì Milici (aveva infatti segnato anche nel match di andata). Il Rodì Milici riapre l’incontro in pochi minuti; al 67′ Puglisi sigla l’1-2, dopo un’azione personale, mentre al 75′ Celi pareggia i conti su punizione dello stesso Puglisi. Il Città di Galati non si disunisce e trova il gol decisivo al 79′ con Emanuele Serio, che con un preciso stacco di testa supera Fazio.

Il Città di Galati ha ricordato, prima del match odierno, la 17enne Giulia Fabio scomparsa per una terribile malattia la scorsa settimana, indossando una maglietta con la foto della piccola Giulia e ponendo sul rettangolo di gioco, prima del fischio di inizio, un quadretto con una foto di Giulia e la frase “Il tuo sorriso resterà sempre nel nostro cuore, Ciao Giulia“.