Il Città di Sant’Agata torna battuto dalla trasferta contro il Paternò per la 29^ giornata di serie D. Sul neutro di Biancavilla la formazione rossoblù s’impone per 2 a 1, piazzando un altro colpo importante nella rincorsa alla salvezza.

Avvio di gara su buoni ritmi per il Città di Sant’Agata che dopo 11’ trova il gol del vantaggio con il capitano Giorgio Cicirello lesto a girare in rete sottoporta un tiro cross di Bonfiglio.

Sant’Agata che sembra dettare i temi del gioco ma al 18’ il Paternò firma il pareggio con una bella azione personale di Ankovic che dal vertice destro appena dentro l’area, servito da Aquino, si libera del proprio marcatore e batte Curtosi.

La seconda parte di gara vede le due formazioni affrontarsi a viso aperto, con il Città di Sant’Agata che non riesce però a trovare il guizzo decisivo per impensierire il portiere di casa. Il Paternò invece a 5’ dalla fine realizza il gol del sorpasso con Dama, uno degli ex di turno, che sugli sviluppi di un corner in sforbiciata raccoglie la respinta della traversa ed insacca.

Il Città di Sant’Agata resta dunque a 50 punti in classifica, al terzo posto ed in piena corsa playoff, ma vede scappare il Locri in seconda piazza adesso a +6. Giovedì i biancoazzurri giocheranno ancora in trasferta contro il Castrovillari.