Barcellona P.G. – Malore improvviso mentre si trova in una negozio, muore 76enne

I sanitari, intervenuti sul posto, non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Dramma questa mattina in un negozio di Via Marconi, a Barcellona Pozzo di Gotto, a ridosso della zona di San Giovanni. Un infarto fulminante è costato la vita a un uomo di 76 anni, barcellonese, che si trovava all'interno dell'esercizio commerciale. È successo tutto intorno alle 13. I titolari hanno subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo per il 76enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari, una volta giunti sul posto, hanno purtroppo soltanto potuto constatare il decesso dell'uomo. Ai familiari le condoglianze della redazione di 98zero FOTO: ARCHIVIO

