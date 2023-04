Davvero, questa non ci voleva. Per il Messina arriva una sconfitta che complica i piani di salvezza diretta. Arriva in una domenica pomeriggio tristissima, quella in cui si apprende della morte dell’ex portiere giallorosso Mimmo Cecere. Arriva contro un Foggia che porta via i tre punti dal Franco Scoglio grazie a una rete di Frigerio che decide l’incontro.

E dire che i giallorossi sarebbero potuti passare in vantaggio intorno al 20’ di gioco, quando Fofana, tutto solo, ha calciato alto un pallone invitantissimo offertogli da Balde. Da lì a pochissimi minuti, il risultato cambierà ma a favore dei Pugliesi che la sbloccano con Frigerio, il cui inserimento è stato favorito da Iacoponi e la cui conclusione non ha lasciato scampo a Fumagalli.

Nella ripresa il Foggia amministra e difende con ordine. Per il Messina nulla da fare. Finisce 0-1. FOTO: Facebook Acr Messina