Una giovane donna di 27 anni è morta a seguito di un incidente mortale verificatosi sull’autostrada A19 Palermo – Catania in territorio di Termini Imerese.

A scontrarsi frontalmente – a quanto pare – una moto e un auto. La vettura si sarebbe ribaltata, andando poi a fuoco. La ragazza deceduta viaggiava invece in sella alla moto insieme a un ragazzo rimasto ferito così come la conducente dell’auto, una ragazza di 32 anni. È intervenuto l’elisoccorso e ciò ha causato la chiusura in entrambe le direzioni al km 36,000 per far sì che il velivolo potesse atterrare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale di Buonfornello e il personale Anas. Uscita obbligatoria all’agglomerato industriale con deviazioni sulla strada statale 113. FOTO: ARCHIVIO