Un infarto fulminante ha stroncato la vita di Domenico “Mimmo” Cecere, ex portiere del Messina e grande protagonista del salto in Serie B nel giugno 2001, quando il Messina riuscì a centrare la cadetteria dopo avere battuto il Catania nello spareggio promozione. L’ex estremo difensore si trovava a casa dei genitori, in provincia di Caserta.

Proprio in quello spareggio fu un grande protagonista con un intervento decisivo. Una lunga carriera quella di Mimmo che ha indossato anche le maglie di Napoli, Avellino, Palermo, Turris, Bisceglie, Pescara, Fermana e Treviso. Proprio l’Avellino scende in campo con il lutto al braccio. A Messina, invece, la Curva Sud – appresa la notizia mentre si gioca il match contro il Foggia – ha intonato un coro in memoria di Cecere.