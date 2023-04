Tradito dal quaderno del figlio. La Polizia municipale, guidata dal Comandante Stefano Blasco e coordinata dall’ispettore Capo Cosimo Peditto, dopo una rapida indagine, ha individuato e multato l’autore dell’abbandono di diversi sacchi di rifiuti sulla via Terracini nella zona di Campo Italia.

Si trattava di immondizia comune, ma anche materiale plastico di varia natura. Fra quegli scarti anche un vecchio quaderno scolastico di uno studente che aveva annotato anche elementi utili a risalire alla famiglia. La sezione specialistica della Municipale, dopo aver visionato anche diverse immagini riprodotte dalle innumerevoli microcamere sparse in città, dapprima ha contattato il giovane studente che ha riconosciuto il quaderno e subito dopo il padre non ha potuto far altro che assumersi la responsabilità dell’abbandono.

Contestata nell’immediatezza sanzione edittale da euro 600 a euro 3000. Su disposizione del Comandante Blasco, continueranno senza sosta tutte le operazioni di verifica e controllo di tutto il territorio comunale.