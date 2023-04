A quattro settimane dalla presentazione delle liste a Tusa, c’è il primo – e finora unico – nome per la corsa alla fascia tricolore di Sindaco. Ha ufficializzato infatti la sua candidatura Arcangelo Longo, attraverso il suo profilo Facebook.

“Ho accettato l’invito di un gruppo ad offrire la mia disponibilità a candidarmi a sindaco per rappresentare la discontinuità rispetto all’ultimo quarto di secolo – ha affermato – cioè lavorare per costruire un’amministrazione che risponda all’interesse della collettività sulla base di un adeguato programma di sviluppo economico (innanzitutto) e conseguentemente sociale e culturale”.

Il neo candidato, 61 anni, docente di Filosofia e Storia, proviene da una lunga militanza politica e sociale. Nello specifico di Tusa è sempre stato schierato in tutte le competizioni elettorali degli ultimi 25 anni nel campo antagonista delle amministrazioni che si sono succedute. Dichiara di non essere molto interessato a chi e come sarà candidato per l’amministrazione uscente. Si preoccupa invece di una proposta alternativa: “in una larga parte dell’elettorato si percepisce con evidenza il desiderio, anzi la necessità, di un cambiamento, ma questo fino ad ora è un semplice sentimento, che non si concretizza in un impegno ed in un lavoro politico, organizzativo ed elettorale”.

Longo intende la sua candidatura “come completa disponibilità al dialogo, tra i compagni di strada che ci sono già e quelli che ancora troveremo, volto ad individuare la proposta elettorale che offra le maggiori possibilità di raggiungere l’obiettivo del cambiamento”.