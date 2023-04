Questa domenica delle Palme, caratterizzata da allerta gialla diramata dalla Protezione Civile, sarà da due volti. Nella prima parte della giornata assisteremo a condizioni di cielo poco nuvoloso. Le nubi aumenteranno a partire dal primo pomeriggio per poi fare spazio a piogge sparse, specialmente in quota, che potranno assumere carattere di temporale.

Le temperature saranno in vistoso calo, soprattutto in concomitanza dell’arrivo della pioggia. I venti soffieranno moderati in direzione prevalentemente da nord. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno sarà poco mosso e diventerà mosso nelle ore serali. Si manterrà poco mosso lo Jonio.