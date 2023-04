Far sentire forte la voce di quanti sostengono le Famiglie Arcobaleno e dimostrare che non è affatto condiviso il progetto in atto del Governo, volto a negare e non riconoscere ai figli e alle figlie delle coppie dello stesso sesso, il diritto alla trascrizione di entrambi i genitori negli atti di nascita.

Oggi a piazza Cairoli la manifestazione che segue la mobilitazione in tutta Italia, dopo la circolare prefettizia del Governo che ha di fatto interrotto le buone pratiche di sindaci e sindache che, nel vuoto normativo, hanno semplicemente trascritto all’anagrafe entrambi i genitori dei figli e delle figlie con due mamme o due papà.

“È l’AMORE che crea una FAMIGLIA”- dichiara Maristella Bossa socia di Famiglie Arcobaleno – “laddove lo Stato vede un fantasma la Società riconosce, da tempo, un amorevole genitore. È tempo di andare avanti, è tempo di garantire per legge il diritto dei figli e delle figlie delle famiglie omogenitoriali di essere riconosciuti alla nascita da entrambi i genitori. Auspichiamo una partecipazione corale perché i diritti dei fanciulli sono inviolabili e vanno tutelati e difesi con forza anche fuori dalle sedi giudiziarie.”

La manifestazione si è conclusa con un Flash Mob. Hanno aderito all’iniziativa organismi quali il Comitato Pari Opportunità del Consiglio Ordine Avvocati di Messina; associazioni, movimenti, comitati: AGEDO Reggio Calabria, ANPI Sezione Comunale Aldo Natoli, ARCI Circolo Thomas Sankara, ARCI Circolo Paradiso per tutti, ARCI Messina, ARCIGAY Messina, APS EIMI’, Associazione Luca Coscioni, CeDAV Centro Donne Antiviolenza:, Centro Antiviolenza EVA LUNA, Centro Antiviolenza UNA DI NOI di Villafranca, NonUnaDiMeno, Posto Occupato, Clinica Legale e Sociale, Diritti Umani CLESDU, Comitato Donne, Vita e Libertà, Emergency, Eumans!, LELAT, Piccola Comunità Nuovi Orizzonti, Stretto Pride, Tenda della Pace e della Non Violenza, Tutrici e Tutori Volontari MSNA, Una famiglia per amico, Veglie per le morti in mare. Sindacati: CGIL e UIL, partiti e formazioni politiche: Cambiamo Messina dal Basso, MessinAccomuna, Partito Democratico, +Europa, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista. FOTO: Facebook Cambiamo Messina dal Basso