Mirto – Il Mirto ha battuto in trasferta 3-2 il Sant’Antonino e tiene vivo il “sogno” playoff, imponendosi nel match della diciassettesima e penultima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione mirtese ha superato gli avversari, grazie alla doppietta di Riccardo Sapone e al quarto gol consecutivo di Ezio Calanna, dopo le reti contro Pro Tonnarella, Castell’Umberto e Tusa; inutile per il Sant’Antonino la doppietta di Pietro Alesci. Il Mirto, per raggiungere i playoff, dovrà battere il Caronia nell’ultima giornata e sperare che il Club Sportivo Oliveri non vinca contro il Pro Tonnarella (al momento il Mirto, quinto in classifica, è distante 11 lunghezze dalla seconda forza del torneo Oliveri e la distanza massima deve essere di 9 punti).

Parte in avanti il Mirto e al 5′ Calanna spreca davanti all’estremo difensore locale Mazzeo. Al 6′ ci prova Ricciardo dalla distanza, ma la sfera finisce a lato. Il Sant’Antonino passa in vantaggio al primo affondo al 9′ con Alesci, che approfitta di un’uscita errata del portiere ospite Presti. Il Mirto reagisce e al 14′ Di Giandomenico dal limite dell’area sfiora la traversa, mentre al 17′ Ricciardo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, spreca da due passi mandando a lato. Al 28′ Di Giandomenico impegna in corner Mazzeo, ma il pareggio è nell’aria e arriva al 33′ con una punizione dal limite; Castrovinci tocca corto per Sapone, che infila la sfera all’angolino per l’1-1.

Il Mirto trova il vantaggio al 56′ ancora con Sapone, che sigla il 2-1 dopo un errore del portiere avversario che non riesce a bloccare la sua conclusione da lontano. Al 61′ il Sant’Antonino pareggia con Alesci, che sigla la sua doppietta personale con un gran tiro al volo che non lascia scampo a Presti. Al 71′ Ezio Calanna segna il definitivo 2-3 con un colpo di testa sotto misura, concretizzando un preciso cross di Di Giandomenico. Al 74′ il Mirto rimane in dieci uomini per l’espulsione ai danni di Giorgio Frisenda, in seguito a un tocco di mani al limite dell’area. In contropiede il Mirto va vicino in due occasioni al poker con Accardi, ma in entrambi i casi Mazzeo si salva sul centrocampista ospite.

Vittoria netta e importante quella del Club Sportivo Oliveri, che ha superato in casa 5-1 la Mamertina e che così rimane da solo al secondo posto in classifica. Per la formazione locale sono andati a segno Maisano, autore di una doppietta, Crisafulli, Quattrocchi e Alessandro, mentre inutile per la Mamertina la rete di testa di Faustino.