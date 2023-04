Gabriele il 16 Aprile 2022 ha avuto un terribile incidente d’auto, da quel giorno è in coma. Dopo diversi interventi chirurgici, dovrà recarsi in Austria a Innsbruck, in un centro specializzato. L’ Amministrazione comunale di Villafranca Tirrena lancia un appello:

“Aiutiamo, se possiamo, Gabriele e la sua famiglia in questo importantissimo viaggio che sarà molto costoso. Serve il sostegno di tutti con un contributo economico tramite bonifico sull’iban sotto indicato. L”Amministrazione Comunale di Villafranca Tirrena, in tutte le sue componenti, contribuirà alla raccolta fondi e farà opera di sensibilizzazione della Cittadinanza che, siamo certi, come sempre, dimostrerà grande cuore”.