Un Palermo rimaneggiato perde a Parma e fa un passo indietro in chiave play off. I rosanero sono stati sconfitti davanti a quasi 3.500 tifosi che hanno raggiunto il Tardini per sostenere i colori del cuore.

Nulla è comunque compromesso. Il Parma ha trovato il vantaggio al 32’ con Benedyczak. Il pareggio palermitano è frutto della combattività di Soleri che, dopo un’azione prepotente, ha battuto Buffon in spaccata. Il vento sembra essere cambiato per gli uomini di Corini che però nella ripresa calano. Complice forse la stanchezza e i pochi cambi a disposizione. Così il Parma insiste e trova il gol vittoria con Coulibaly che approfitta di una incertezza che, sebbene reinventata, si era ben disimpegnata, per raccogliere una respinta di Pigliacelli e prendersi il titolo di match winner. Finisce 2-1. FOTO: Tullio Puglia