In vista dell’imminente Pasqua, le vie del centro storico di Patti, si animeranno e diventeranno palcoscenico naturale della Passione di Gesù, grazie a “La Via Crucis vivente”.

Ad organizzare la rappresentazione, sono i ragazzi della parrocchia San Nicola di Bari in collaborazione con il Comune di Patti.

Il percorso scelto, vuole essere un cammino immaginario verso il “Golgota”, luogo che Gesù ha percorso per consegnare la sua vita per la nostra dell’umanità.

La via crucis vivente, si svolgerà domani, domenica delle Palme (2 Aprile), con partenza dalla piazza Niosi, conosciuta da tutti come piazza San Nicola alle ore 21.00 e, percorrerà la via Verdi, Regina Elena, piazza Marconi, via XX Settembre, per poi concludersi con la crocifissione presso la scalinata dei Carusitti.

La Via Crucis vivente è uno degli eventi, insieme alla processione delle Varette (in programma il 7 Aprile), più sentiti nella città di Patti, che accompagnano e caratterizzano il periodo quaresimale.

I responsabili della manifestazione Via Crucis, invitano tutta la città a prendere parte alla manifestazione e hanno detto: “abbiamo bisogno della vostra partecipazione e della vostra preghiera per supportare i ragazzi che hanno deciso con spirito di semplicità, di interpretare i personaggi simbolo che Gesù ha incontrato nella salita al calvario”.