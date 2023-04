Santa Lucia del Mela – Le manifestazioni in onore della Santa Pasqua nel borgo di Santa Lucia del Mela sono già iniziate.

L’Officina Culturale Luciese ha incantanto infatti i presenti con una rappresentazione dell’Ultima Cena che si è tenuta giovedì 30 marzo al Chiostro Sacro Cuore.

Un pubblico attento ha partecipato con commovente trasporto alla sacra rappresentazione di uno dei momenti fondamentali della Pasqua.

Si è aperta quindi nel migliore dei modi una delle settimane più importanti per l’anno cristiano e in questo 2023 ancora più attesa dopo i due anni di pandemia che hanno bloccato ogni manifestazione.

Anche Santa Lucia del Mela avrà la sua Via Crucis vivente, sempre a causa dell’Officina Culturale Luciese. La rappresentazione vivente degli ultimi giorni di vita di Cristo si terrà domenica 2 aprile alle ore 15:30 in Contrada Mulinello.

Il Venerdì Santo luciese è carico di pathos e commozione. Anche qui sfilano le Varette, che assumono nel borgo connotati simili ai Misteri trapanesi. Particolarità della sacra processione è quella di fare precedere le Varette da bambini vestiti come i personaggi della Via Crucis. Ecco quindi che i bambini personificheranno per esempio Gesù che porta la croce e procederanno la statua del Cristo. Allo stesso modo le bambine saranno vestite da Veronica o da Addolorata e precederanno i simulacri interessati.