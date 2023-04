Pace del Mela – La passione di Cristo vissuta attimo dopo attimo, con quel carico di pathos e amore che proiettano nella Gerusalemme di 2000 anni fa. Pace del Mela, dopo 4 anni di attesa, si prepara a rivivere la Via Crucis Vivente.

L’ultima volta che è andata in scena era il 2019 e il Covid era ancora inesistente. Quest’anno, finalmente, la cittadina si prepara a rivivere uno degli appuntamenti più importanti della Settimana Santa. L’evento è previsto per la Domenica delle Palme. Un progetto grandioso, preceduto da mesi di prove e tanta, ma proprio tanta passione per preparare un prodotto ogni anno nuovo e coinvolgente. La Via Crucis viene organizzata con il patrocinio del Comune pacese e con la Parrocchia S. Maria della Visitazione. Imponente la grande macchina organizzativa messa in moto. Sono circa 80, tra attori protagonisti e comparse, le persone coinvolte in questa manifestazione che caratterizza e coinvolge l’intera Pace del Mela.

“Daremo nuovamente vita alla Sacra rappre sentazione della Via Crucis. – ha detto con entusiasmo Giovanni Cavallaro, Presidente dell’associazione Eirene e promotore dell’iniziativa- Quella di Pace del Mela è una Via Crucis molto particolare, riprendere infatti degli elementi non solo dai quattro Vangeli, ma anche da quelli Apocrifi per esempio, e coinvolge davvero tanta gente. Una organizzazione importante, che prevede il coinvolgimento di tante persone. Ogni anno cerchiamo di cambiare alcuni particolari per rendere la Via Crucis nuova e coinvolgente e anche quest’anno abbiamo inserito alcuni elementi innovativi, che speriamo possano piacere al pubblico.”

Nel periodo che precede la Sacra Rappresentazione Pace del Mela si trasforma in una vera e propria officina culturale in cui in tanti danno il loro contributo per rendere la manifestazione unica. Le tappe si svolgeranno, come sempre, tra i luoghi simbolo della cittadina: piazza della Visitazione, vicino la fontana del Cavalluccio e, il gran finale, alla Croce di Serro-Finata.

Molto attesa a Pace del Mela anche la processione del Venerdì Santo di Gesù Morto con l’Addolorata.

FOTO: Pagina facebook dell’evento